DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 19.60 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 64.48 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12.58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.79 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.48 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch