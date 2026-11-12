Dai-Dan: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dai-Dan hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dai-Dan hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 75.60 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 43.64 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 65.24 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12.08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 58.21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch