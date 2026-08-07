Dai-Dan vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dai-Dan hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 50.79 JPY. Im Vorjahresviertel waren 53.51 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.42 Prozent auf 61.60 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 60.15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch