Dahu Aquaculture zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dahu Aquaculture hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 284.2 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 274.4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch