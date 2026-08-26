Daheng New Epoch Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Daheng New Epoch Technology A gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.06 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1.65 Prozent auf 473.1 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 481.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch