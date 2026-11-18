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18.11.2026 06:37:00
Daeyoung Packaging gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Daeyoung Packaging hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 855.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 95.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 78.56 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 74.64 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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