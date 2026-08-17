Daeyoung Packaging: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Daeyoung Packaging präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 19.00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 16.00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Daeyoung Packaging hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 79.99 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 71.25 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch