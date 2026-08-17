|
17.08.2026 06:37:00
Daeyoung Packaging: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Daeyoung Packaging präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 19.00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 16.00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Daeyoung Packaging hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 79.99 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 71.25 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester erwartet -- Grüner Wochenauftakt an den Börsen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt könnte es zum Auftakt der Woche leicht nach oben gehen. In Fernost dominieren am Montag die Käufer das Geschehen.