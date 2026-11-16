Daewoong: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Daewoong hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 760.00 KRW gegenüber 981.00 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 594.12 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 9.58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 542.18 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch