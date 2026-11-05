Daewoong Pharmaceutical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Daewoong Pharmaceutical hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3155.12 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4030.00 KRW erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11.55 Prozent auf 459.42 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 411.83 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch