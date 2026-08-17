Daewoong mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Daewoong hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 812.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 951.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.02 Prozent auf 570.82 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 528.43 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch