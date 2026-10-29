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29.10.2026 06:37:00
Daewoo Shipbuilding Marine Engineering: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Daewoo Shipbuilding Marine Engineering präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 473.54 KRW gegenüber 860.00 KRW im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daewoo Shipbuilding Marine Engineering in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3’413.90 Milliarden KRW im Vergleich zu 3’051.70 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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