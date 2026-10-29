Daewoo Shipbuilding Marine Engineering: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Daewoo Shipbuilding Marine Engineering präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 473.54 KRW gegenüber 860.00 KRW im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daewoo Shipbuilding Marine Engineering in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3’413.90 Milliarden KRW im Vergleich zu 3’051.70 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch