Daewoo Securities legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Daewoo Securities liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Daewoo Securities die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2694.00 KRW gegenüber 688.00 KRW im Vorjahresquartal.

Daewoo Securities hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21’631.40 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1007.06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1’953.95 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch