Daewoo Securities hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Daewoo Securities hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 587.90 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 580.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 261.35 Prozent auf 7’500.50 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2’075.68 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch