Daewoo International verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Daewoo International hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2244.73 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1196.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9’026.80 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9.44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daewoo International einen Umsatz von 8’248.27 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch