Daewon Pharmaceutical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Daewon Pharmaceutical hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Daewon Pharmaceutical vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 318.00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -812.000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daewon Pharmaceutical in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 3.20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 139.33 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 143.94 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch