Daewon Pharmaceutical informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Daewon Pharmaceutical hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 188.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daewon Pharmaceutical -139.000 KRW je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daewon Pharmaceutical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 152.83 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 143.86 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch