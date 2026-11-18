Daewon Chemical präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 957.00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -261.750 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Daewon Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 33.89 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31.08 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 9.05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch