Daewon Cable zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Daewon Cable präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 23.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 15.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 260.66 Milliarden KRW gegenüber 154.79 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch