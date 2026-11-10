Daewon Cable stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Daewon Cable präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Daewon Cable hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 15.00 KRW je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 68.40 Prozent auf 260.66 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 154.79 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch