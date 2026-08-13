Daewon Cable: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Daewon Cable hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Daewon Cable hat ein EPS von 50.00 KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 50.00 KRW auf dem gleichen Niveau gelegen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 83.64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 278.07 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 151.42 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch