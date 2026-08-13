Daewon Cable: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Daewon Cable stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 50.00 KRW. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 50.00 KRW ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Daewon Cable 278.07 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 83.64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 151.42 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch