Dätwyler verkauft Civil-Engineering-Geschäft an Management

Altdorf (awp) - Der Industriekonzern Dätwyler macht einen weiteren Schritt bei der Ende 2019 angekündigten Fokussierung auf das Dichtungsgeschäft. So wird das Civil-Engineering-Geschäft an das bestehende Management verkauft, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Vollzug des Vertrags ist für den 4. Mai 2020 festgelegt.

Durch die Devestition der Dätwyler Sealing Technologies Deutschland GmbH fallen bei Dätwyler rund 40 Millionen Franken an Umsatz weg. In der Gesellschaft ist am deutschen Standort Waltershausen das Civil-Engineering-Geschäft mit Elastomerprofilen für Anwendungen in Tunnels, im Tiefbau sowie im Gleisoberbau zusammengefasst. Sie beschäftigt etwa 180 Mitarbeitende.

Das Management Buy-out wird von der Hamburger Beteiligungsgesellschaft BPE unterstützt. Zum Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

cf/ra