DAESUNG INDUSTRIAL hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Umsatzseitig wurden 408.95 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DAESUNG INDUSTRIAL 350.30 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch