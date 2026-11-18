DAESUNG hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -269.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -148.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 178.49 Milliarden KRW gegenüber 164.76 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch