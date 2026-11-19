DAESUNG ENERGY hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 140.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -116.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat DAESUNG ENERGY im vergangenen Quartal 139.91 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DAESUNG ENERGY 128.33 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch