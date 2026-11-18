Daesang liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Daesang die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 663.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Daesang 561.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1’561.73 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 1’487.30 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch