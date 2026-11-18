Daesang stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 660.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Daesang 559.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1’561.73 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 1’487.30 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch