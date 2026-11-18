DAESANG hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 145.37 KRW. Im letzten Jahr hatte DAESANG einen Gewinn von 615.65 KRW je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 1’179.27 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DAESANG 1’145.42 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch