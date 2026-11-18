DAESANG lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 145.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 616.00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2.96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1’179.27 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1’145.42 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch