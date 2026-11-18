DAESANG hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 145.37 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 615.65 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat DAESANG 1’179.27 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1’145.42 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch