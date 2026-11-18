Daelim Trading gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 410.00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -266.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 30.46 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31.46 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch