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18.11.2026 06:37:00
Daelim Trading: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Daelim Trading gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 410.00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -266.000 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 30.46 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31.46 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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