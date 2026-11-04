Daelim Industrial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Daelim Industrial hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 5848.78 KRW. Im letzten Jahr hatte Daelim Industrial einen Gewinn von 644.00 KRW je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.91 Prozent auf 1’470.00 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1’387.99 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch