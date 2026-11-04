Daelim Industrial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Daelim Industrial präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5848.78 KRW, nach 657.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 1’470.00 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daelim Industrial 1’387.99 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch