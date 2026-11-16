DAELIM C&S stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DAELIM C&S veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 160.00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -18.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 79.11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 86.61 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 48.36 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch