DAELIM B&Co hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DAELIM B&Co hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 233.00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 349.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4.54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 77.62 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 74.25 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch