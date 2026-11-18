Daekyung Machinery Engineering äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -109.30 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Daekyung Machinery Engineering ein EPS von 66.50 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 13.35 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 59.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33.34 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch