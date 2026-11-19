Daekyo hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 28.00 KRW, nach 24.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 163.31 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 160.64 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch