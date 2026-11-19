Daekyo hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -278.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Daekyo ein EPS von -12.000 KRW in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daekyo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 163.31 Milliarden KRW im Vergleich zu 160.64 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch