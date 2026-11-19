Daeho AL hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 149.00 KRW. Im letzten Jahr hatte Daeho AL einen Gewinn von -210.000 KRW je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4.38 Prozent auf 56.48 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59.07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch