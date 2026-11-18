Daehan Synthetic Fiber präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2086.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2520.00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 28.28 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.01 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch