Daehan Steel: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Daehan Steel gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 135.02 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Daehan Steel ein Ergebnis je Aktie von 470.61 KRW vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Daehan Steel 359.46 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12.33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 320.01 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch