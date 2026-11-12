DAEHAN SHIPBUILDING: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

DAEHAN SHIPBUILDING hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 968.79 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DAEHAN SHIPBUILDING noch ein Gewinn pro Aktie von 2026.00 KRW in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DAEHAN SHIPBUILDING in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 327.70 Milliarden KRW im Vergleich zu 273.97 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch