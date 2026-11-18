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18.11.2026 06:37:00
Daehan Flour Mills gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Daehan Flour Mills hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 332.00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 1373.10 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 352.04 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daehan Flour Mills einen Umsatz von 347.68 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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