Daegu Department Store hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Daegu Department Store hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 983.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -803.000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7.21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12.55 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.64 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.ch