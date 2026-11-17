Daegu Department Store präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 971.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Daegu Department Store ein Ergebnis je Aktie von -973.000 KRW vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Daegu Department Store im vergangenen Quartal 12.41 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7.33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daegu Department Store 13.39 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch