DAEDUCK ELECTRONICS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

DAEDUCK ELECTRONICS hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1055.59 KRW gegenüber 453.00 KRW im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DAEDUCK ELECTRONICS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46.11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 418.12 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 286.17 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch