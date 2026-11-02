DAEDUCK ELECTRONICS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DAEDUCK ELECTRONICS hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

DAEDUCK ELECTRONICS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1055.59 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 452.00 KRW je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46.11 Prozent auf 418.12 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 286.17 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch