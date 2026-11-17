DAECHANG lud am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -73.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -13.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat DAECHANG mit einem Umsatz von insgesamt 480.37 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 358.85 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 33.86 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch