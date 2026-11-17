DAECHANG hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 73.00 KRW gegenüber -13.000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 480.37 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 358.85 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch