DAECHANG: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DAECHANG hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 98.00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -22.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46.95 Prozent auf 496.77 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 338.05 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch